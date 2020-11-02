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Türk-İş Genel: Esnek çalışma düzenlemesi geri çekilmeli

Türk-İş Başkanı Atalay: 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için belirli süreli sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılması, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatını ellerinden alır, emeklilik haklarına ağır darbe vurur
 02 Kasım 2020 12:09
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Türk-İş Genel: Esnek çalışma düzenlemesi geri çekilmeli

- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için belirli süreli sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılmasına imkan veren düzenlenmenin TBMM'den geri çekilmesini talep etti.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, vatandaşların birlik ve beraberliğini korunması gereken bu dönemde milyonlarca çalışan aleyhine herhangi bir karar alınmaması gerektiğini söyledi.

Meclis'e sunulan "torba yasa"da çalışanları yakından ilgilendiren birçok maddenin de bulunduğunu belirten Atalay, bu maddeler arasında 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için belirli süreli sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılmasının da olduğunu anımsattı.

- "Sigorta primi yatırılma yaşı 25'e yükselecek"

Esnek çalışma uygulamasını yaygınlaştıracak olan söz konusu düzenlemenin çalışma hayatının tüm dinamiklerini alt üst edeceğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"Geçen hafta düzenlemeye dair görüş ve eleştirilerimizi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ilettik. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için belirli süreli sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılması, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatını ellerinden alır, emeklilik haklarına ağır darbe vurur. Düzenleme yasalaşırsa bugün 18 olan emekliliğe sayılan sigorta primi yatırılma yaşı 25'e yükselecek. Bu da gençlerin emeklilik prim gün sayılarının ötelenmesine daha geç emekli olmalarına neden olacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde olup esnek çalışanlar artık kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak. Tüm bunların kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Kısa bir süre önce fona devredilmek istene kıdem tazminatı hakkı bu yolla tırpanlanmak istenmektedir. Talebimiz, esnek çalışmayı yaygın çalıştırmaya dönüştürecek ve çalışanların hak kaybına neden olacak bu düzenlemenin ivedilikle geri çekilmesidir."

- "Çalışan her üç kişiden biri kayıt dışı"

Atalay, esnek çalışma uygulamasını işverenlerin yıllardır talep ettiğine dikkat çekerek, "Avrupa'da 17-18 milyon nüfusa sahip, işsizliğin ve kayıt dışının olmadığı ülkeler örnek gösterilerek esnek çalışma güzellemesi yapılıyor. Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34 seviyesinde. Yani çalışan her üç kişiden biri kayıt dışı. Çalışanların yüzde 87'si örgütsüz. Böyle bir ortamda esnek çalışmayı getirmek kayıt dışını artırır, sendikal örgütlülüğü de olumsuz etkiler. Kimse gençlerin geleceğini ellerinden almamalı, onları işverenlerin insafına bırakmamalı. Suistimale açık adımlar atılmamalı." dedi.

"İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nde, 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 arasında işten çıkarılan ya da kayıt dışı çalışan işçilerin kanun yürürlüğe girdikten sonraki 30 günde son çalıştıkları işverenine başvurmaları ve fiilen çalışmaya başlamaları halinde işverene teşvik sağlanacağına işaret eden Atalay, kayıt dışı istihdama göz yumulup, bir de teşvik edilmesinin kabul edilmez olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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