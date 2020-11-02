1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık'

Bakan Kurum: Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık
 02 Kasım 2020 12:47
+Aa- Yazdır
'33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki depremde vefat sayısının 83'e yükseldiğini bildirdi.

Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, depremin ardından 70 saati geride bıraktıklarını, dün gece ve bu sabah çok mutlu, güzel gelişmelere şahit olduklarını belirtti.

Depremden 65 saat sonra 3 yaşında güzeller güzeli Elif ile sevinç yaşadıklarını ifade eden Kurum, arama kurtarma faaliyetleri yapılırken görüştükleri ailelerin mutluluklarının her şeyin ötesinde olduğunu söyledi.

Kurum, ailelerin çok metanetli davrandıklarını, ümitlerini hiçbir zaman yitirmediklerini ve en sonunda da yavrularına kavuştuklarını dile getirdi.

Özverilerinden dolayı tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekiplerimiz, vardiyalı bir şekilde gerekli ekipmanla çalışmalarını yürütüyorlar. Yeni haberler vermek için çalışıyorlar. Arama kurtarma faaliyetleri sürecinde hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hem de Kızılay'ın fiilen sahada ailelere verdiği destekler var. Psikososyal destek anlamında çalışmalar süratli bir şekilde devam ediyor."

"Vefat sayımız 83'e yükseldi." diyen Kurum, 962 vatandaşın da yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin 7 bin 828 personel ve 1111 araçla devam ettiğini anlatan Kurum, "106 vatandaşımızı yaralı kurtardık. 17 binada çalışma başlatılmıştı, 11'inde çalışmalar bugün itibarıyla tamamlandı. Şu an 5 lokasyonda 6 binada çalışma yürütüyoruz. 8-9 katlı binalarda, alt katlara kadar geldik. Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı, Yılmaz Erbek Apartmanı ve Barış Sitesi'nde arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Emrah Apartmanı'nda çalışmalar tamamlandı." bilgisini verdi.

Kurum, hasar tespit çalışmalarının da bir taraftan başlatıldığını, 10 gün içinde acil durumdaki binalarda çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi.

- "1 yıl içinde konutları teslim edeceğiz"

TOKİ'nin de en geç 1 ay içinde inşaat çalışmalarına başlayacağını vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"Elazığ, Malatya ve Giresun'da olduğu gibi 1 yıl içinde, sağlam, güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 942 personel ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Toplam bağımsız bölüm sayımız ise 1572'dir. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Vatandaşlarımıza, muhtarlarımızla koordinasyon içinde hasarlı binalara ilişkin bilgilendirmeler yapacağız. Hasarlı binalara ilişkin hazırlanan broşürleri vatandaşlarımıza dağıtacağız. Valiliğimizin internet sitesinde binaların hasar durumlarına göre yapılması gerekenler de yer alacak.

Bir taraftan da yıkım çalışmalarımızı başlattık. Dün itibarıyla 2 binada yıkım çalışması başlatıldı. Bugün arama kurtarma faaliyetlerini bitirdiğimiz alanlarda acil yıkılacak ve ağır hasarlı olan binalara ilişkin yıkım süreçlerini başlatacağız. 1 ay içinde bu yıkım süreçlerini vatandaşımızla sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz."

Bakan Kurum, Seferihisar'da tekneler ve iş yerlerinin zarar gördüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemelerin başlatıldığını, ödemelerin kaymakamlık eliyle yapıldığını belirtti.

- "Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor"

Vatandaşlara, çadırlardan ziyade kamu misafirhanelerinde kalmalarını tavsiye eden Kurum, şöyle konuştu:

"Steril, sıcak ve her türlü yemek ve barınma ihtiyaçlarını giderebilecekleri misafirhane kapasitemiz var. Yaklaşık 7 bin 600 kapasite var. Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor. Valiliğimiz, AFAD ve muhtarlarımıza misafirhaneler için başvurabilir vatandaşlarımız. Bölgeye 3 bin 500 çadır sevk edildi. Bunlardan 2 bine yakını kuruldu. Boş çadır sayımız 460. Çadır ihtiyacı olan varsa muhtarlarımız aracılığıyla gün içerisinden hemen bu ihtiyaç giderilir. Kış ayına giriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sıcak alanda barınmalarını sağlamak amacıyla konteyner kent kurulumunu başlattık. Bayraklı'da Ziraat GYO'ya ait 46 bin 300 metrekarelik alana, 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz. Enkaz alanında hemen yanında, alt yapısı ve sosyal donatılarıyla kurulacak konteyner kentimiz 20 gün içinde tamamlanacak."

- 220 bin kişiye sıcak yemek hizmeti verildi

Kurum, depremin ilk anından bu yana beslenme faaliyetlerinin Kızılay koordinesinde devam ettiğini, şu ana kadar 220 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti verildiğini aktardı.

Devletin İzmir'de tüm kurumlarıyla seferberlik içinde olduğunu kaydeden Murat Kurum, "Devletimizin şefkat eli milletimizin, vatandaşımızın üzerindedir. Enkaz altında bir vatandaşımız bile kalmayana, vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşana kadar burada olacağız. Şeffaf bir şekilde tüm yapılanları sizlerle paylaşarak süreci devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını daha düşürdü.
02 Kasım 2020 10:14		 Ermenistan yenilgiyi ilan etmeli
02 Kasım 2020 06:40
Bakan Kurum: Hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık
02 Kasım 2020 02:05		 2 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Kasım 2020 00:10
Bakan Pakdemirli'den Buse'ye nikah şahitliği sözü
01 Kasım 2020 22:59		 Bakan Yardımcısı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok
01 Kasım 2020 22:32
Bakan Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
01 Kasım 2020 21:51		 'Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta'
01 Kasım 2020 21:36
Dışişleri'nden sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklama
01 Kasım 2020 21:24		 Hatay Valiliği'nden geline şiddet olayına ilişkin açıklama
01 Kasım 2020 20:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:04 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı12:56 - Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor12:52 - Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı12:50 - Hibrit eğitim nasıl dgidiyor? Ayrıntılı bir analiz12:49 - 'Bugüne kadar ki en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladık'12:47 - '33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık'
12:44 - Çeyrek altın ne kadar?12:39 - Depremde enkazdan kurtarılan Gizem, köpeği Ares'e kavuştu12:18 - Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaa çıkmadı12:14 - Soyer: Yıkılan binaların zemin katında kolon kesilmiş12:09 - Türk-İş Genel: Esnek çalışma düzenlemesi geri çekilmeli12:07 - Provokatif paylaşım yapan kişi adli kontrolle salıverildi
12:05 - Dolar 8,40 TL'yi aştı. Gram altın ise 510 TL'ye yaklaştı12:04 - 'İzmir'e su sağlayan 11 baraj ve göletimizde problem yok'12:01 - Kültür Bakanı: 2021 yılında uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır11:59 - 10 saat sonra kurtarılan Günay, enkaz altında görüntü çekmiş11:56 - Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
11:48 - Bir deprem çantasının maliyeti ne kadar?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
3 yaşındaki Elif, 65 saat sonra kurtarıldı
Zemin bozuk evler milyonluk
14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
Bakan açıkladı... Vefat eden sayısı 83'e yükseldi
Müteahhit, iyi ki iflas etmiş
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
Kız kardeşleri deprem ayırdı
Konya'da dehşet: Başını kesip, okul bahçesine attı
Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
depremde nerede durmalı 2
havada asılı kalmak 1
yaprak döner 1
tunç soyer'in çorba dağıtması 3
Şönil 1
Seni Anlatıyorum Çünkü 1
kutur 1
Saramago 2
shaolin 1
mata mata 1
SON İLANLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak
Ahiler Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı
İzmir Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam