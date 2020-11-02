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'Bugüne kadar ki en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladık'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracatının yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.
 02 Kasım 2020 12:49
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'Bugüne kadar ki en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladık'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracatının yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu ifade eden Pekcan, bununla da kalmayıp yeni ve tarihi rekorlarla hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Pekcan, başarılı ihracat rakamları yakaladıklarını belirterek, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayına göre de ihracatımızı 8,3 artırmış olduk. 17 milyar doların üzerinde gerçekleşen bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını vurgulayan Pekcan, bunun reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini dile getirdi. Pekcan, "17,3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, 3'üncü çeyrekte, 2'nci çeyreğe göre bir toparlanma süreciyle beraber ihracatta yüzde 34 artış gerçekleştiğine dikkati çekerek, ekim ayında yakalanan bu trendin de ihracat artışının devam edeceğinin bir teyidi anlamında olduğunu bildirdi.

Ekimde ithalatın yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Pekcan, "Bu ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Dış ticaret hacmimiz 37 milyar 62 milyon dolara ulaşmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaşmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

- "10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 düştü"

Pekcan, dış ticaret performansına ilişkin daha anlamlı bir değerlendirme sunması açısından, altın hariç verileri de paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altın, ticareti yapılan bir emtia olduğu kadar, sermaye değeri taşıyan bir tasarruf veya yatırım aracıdır. Biz de altın hariç verileri sizlerle paylaşacağız. Nitekim, en çok altın ticaretinin yapıldığı ülkelerden İngiltere şubattan itibaren dış ticaret verilerini altın hariç paylaşmaktadır. Ekim ithalatına baktığımızda 19,7 milyar dolarlık ithalatın 2 milyar dolarının sadece ekim ayında altın ithalatı olduğunu görüyoruz. Altın hariç ithalatımız 17 milyar 718 milyon dolar oldu. Daha da çarpıcı olarak 2020 yılı genelinde, Türkiye'nin ithalatında artış değil azalış olduğunu görüyoruz. 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. Resmi olarak 10 ay itibarıyla 175,9 milyar dolar ithalat içinde 20,5 milyar dolar altın ithalatı bulunmaktadır."

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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