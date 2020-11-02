Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
|02 Kasım 2020 12:52
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Burhan Kuzu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlanıyor. 65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi.
İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti. 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00'de Fatih Camii'nde cenaze töreni gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaparak cenaze töreni sonlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Burhan Kuzu kardeşimizi ebedi yolculuğuna uğurluyoruz, şu an burada saf tutmuş bulunan bütün müslümanlar için geçerli olan bir hüküm 'her nefis ölümü tadacaktır' bu hükme herkes uyacak. Son İzmir'de yaşanan hadise ortada, bakın 80'e yakın vefat var ve 1000'e yakın yaralı var ve bunların hiçbirisinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki de akıllarından geçmiyordu ama işte geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman,kuran üzere ölmeyi nasip etsin." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor
02 Kasım 2020 12:56
|Depremde enkazdan kurtarılan Gizem, köpeği Ares'e kavuştu
02 Kasım 2020 12:39
|'İzmir'e su sağlayan 11 baraj ve göletimizde problem yok'
02 Kasım 2020 12:04
|10 saat sonra kurtarılan Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
02 Kasım 2020 11:59
|Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
02 Kasım 2020 11:56
|Bir deprem çantasının maliyeti ne kadar?
02 Kasım 2020 11:48
|İzmir'de bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
02 Kasım 2020 11:46
|İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 29'a indi
02 Kasım 2020 11:44
|İki ilde depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı
02 Kasım 2020 11:43
|'Kimse 'ben gencim, sağlıklıyım, sporcuyum' diye güvenmesin'
02 Kasım 2020 11:17