İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
|02 Kasım 2020 13:04
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BURDUR
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Çamköy köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
ADIYAMAN
Adıyaman'da iki günde 254 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 254 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 254 ev karantinaya alındı.
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