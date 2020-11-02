Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor
|02 Kasım 2020 13:28
|+Aa- Yazdır
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu olmayanlar kente giriş yapamıyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılması kararının ardından denetimler başladı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında vatandaşların ateşlerini ölçerek, kimlik ve HES kodu sorgulaması yapıyor.
HES kodu bulunmayanlar ise e-Devlet ve uygulama üzerinden kod alıyor. Kod sorgulamasında sorun tespit edilmeyen kişilerin kente girişlerine izin veriliyor.
Öte yandan ekipler denetimlerde, otomobillerinin içinde de maske takan sürücülere teşekkür ederken, maskesini kurallara uygun takmayanlara da uyarıda bulunuyor.
- Vatandaşlar denetimlerden memnun
İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen Sami Çetinler, AA muhabirine, denetimlerin yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.
Bu tür denetimlerin insan sağlığının korunması için yapıldığını belirten Çetinler, hasta olan kişilerin tespit edilerek virüsün yayılımının önlendiğini kaydetti.
Rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğin vurgulayan Çetinler, "İnşallah her şeyin düzeleceğine inanıyoruz." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TÜBİTAK'tan en çok proje desteği alan üniversiteler!
02 Kasım 2020 14:10
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
02 Kasım 2020 13:04
|Kültür Bakanı: 2021 yılında uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır
02 Kasım 2020 12:01
|Diyanet CHP'nin avukatı Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacak
02 Kasım 2020 11:45
|Bolu'da karantinayı ihlal eden 2 kişi, yolcu otobüsünde yakalandı
02 Kasım 2020 11:27
|e-Devlet Kapısı'nda 2021 yılı hedefi 57 milyon kayıtlı kullanıcı
02 Kasım 2020 11:15
|'Hasar tespiti tamamlanan kreşler hizmete devam edecek'
02 Kasım 2020 10:55
|Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı
02 Kasım 2020 10:41
|Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı arttı
02 Kasım 2020 10:38
|Trabzon Valiliği yaylalarda erzak bırakılmaması uyarısı yaptı
02 Kasım 2020 10:33