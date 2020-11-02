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Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu olmayanlar kente giriş yapamıyor
 02 Kasım 2020 13:28
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Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu olmayanlar kente giriş yapamıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılması kararının ardından denetimler başladı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında vatandaşların ateşlerini ölçerek, kimlik ve HES kodu sorgulaması yapıyor.

HES kodu bulunmayanlar ise e-Devlet ve uygulama üzerinden kod alıyor. Kod sorgulamasında sorun tespit edilmeyen kişilerin kente girişlerine izin veriliyor.

Öte yandan ekipler denetimlerde, otomobillerinin içinde de maske takan sürücülere teşekkür ederken, maskesini kurallara uygun takmayanlara da uyarıda bulunuyor.

- Vatandaşlar denetimlerden memnun

İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen Sami Çetinler, AA muhabirine, denetimlerin yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bu tür denetimlerin insan sağlığının korunması için yapıldığını belirten Çetinler, hasta olan kişilerin tespit edilerek virüsün yayılımının önlendiğini kaydetti.

Rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğin vurgulayan Çetinler, "İnşallah her şeyin düzeleceğine inanıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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