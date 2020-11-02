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Elif'i, Nevzat Aydın okutacak

Unlu girisimci Nevzat Aydın, Izmir depreminde enkaz altından 65 saat sonra cıkarılan 3 yasındaki Elif'in hayatı boyunca tum egitim masraflarını ustlenmek istedigini acıkladı.
 02 Kasım 2020 14:03
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Elif'i, Nevzat Aydın okutacak

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın

"Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın... Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" yazdı.

KIZIMIZI OKUTACAĞIZ

Aydın'ın bu çağrısına hemen cevap geldi. Ünlü girişimci gelişmeyi bu sözlerle duyurdu:

İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız.
Memurlar.Net
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