1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
 02 Kasım 2020 14:24
+Aa- Yazdır
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde FETÖ şüphelileri H.Y, İ.A, M.A. ve Y.A'yı Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
02 Kasım 2020 11:20		 Etkin pişmanlıktan faydalanan 2 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
02 Kasım 2020 11:00
Akıncı Üssü davasında sanıkların son sözlerinin dinlenilmesine başlandı
02 Kasım 2020 10:33		 Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 13 kişi yakalandı
02 Kasım 2020 09:35
Bu ay hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?
01 Kasım 2020 11:12		 TSK'da, son bir ayda 239 personel ihraç edildi
01 Kasım 2020 10:43
6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
31 Ekim 2020 17:33		 FETÖ'nün cezaevi yapılanması operasyonda 3 kişi tutuklandı
31 Ekim 2020 12:09
Adana'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı
31 Ekim 2020 10:09		 Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu
31 Ekim 2020 09:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Bakan Ersoy'dan 2021'de personel alımı açıklaması14:36 - CHP'den deprem bölgesinde 'yargıda sürelerin durdurulması' talebi14:28 - Başkent'te yeni bir Şule Çet vakası14:24 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı14:19 - 65 saat sonra çıkartılan Elif'i üzerine devrilen sandalye kurtarmış14:15 - İzmir'in yaralarını sarmak için devlet seferber oldu
14:10 - TÜBİTAK'tan en çok proje desteği alan üniversiteler!14:08 - Bakan Albayrak: İmalat sanayisindeki büyüme hız kazandı14:04 - Depremzedelere gönderilen yardımları satan zanlı tutuklandı14:03 - Elif'i, Nevzat Aydın okutacak14:00 - İzmir'de can kaybı sayısı 85'e yükseldi13:52 - AFAD İzmir depreminin ön raporunu yayımladı
13:46 - Depreminin ses kayıtlarını yayınlayan Araştırma Görevlisi: Büyüklüğüne 7 diyebiliriz13:35 - Arkadaşı ile sohbet ederken hastanelik oldu13:28 - Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor13:21 - Hakkari Valiliğinden 'öldürme' iddialarına yalanlama13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:13 - Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu taburcu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
65 saat sonra çıkartılan Elif'i üzerine devrilen sandalye kurtarmış
Zemin bozuk evler milyonluk
10 saat sonra kurtarılan Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
İzmir'de can kaybı sayısı 85'e yükseldi
Müteahhit, iyi ki iflas etmiş
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor
Konya'da dehşet: Başını kesip, okul bahçesine attı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Raspa 1
çernozyom 1
kitap okumayı sevenlere has özellikler 2
Burhan kuzu'nun vefat etmesi 1
daniel amokachi 2
portföy 1
ekonomik kurtuluş savaşının başlatılması 7
pistol 1
Saramago 2
lento 1
SON İLANLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak
Ahiler Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı
İzmir Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam