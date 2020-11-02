FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
|02 Kasım 2020 14:24
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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde FETÖ şüphelileri H.Y, İ.A, M.A. ve Y.A'yı Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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