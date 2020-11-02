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CHP'den deprem bölgesinde 'yargıda sürelerin durdurulması' talebi

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan: "TBMM'nin, hızla bu süreçte yaraların sarılması adına adalet hizmetinin doğru yürüyebilmesi, eksiksiz ve sağlıklı olması için hukukta işleyen sürelerin durdurulması yönünde bir kanun değişikliği yapmasına ihtiyaç var"
 02 Kasım 2020 14:36
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CHP'den deprem bölgesinde 'yargıda sürelerin durdurulması' talebi

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, depremin etkilediği İzmir'in Bayraklı ilçesinde, çok sayıda avukatlık bürosunun hasar gören binaların içinde yer aldığını, binalara girmenin mümkün olmadığını, bu nedenle İzmir Adliyesi'nde görülen davaların "yargı sürelerinin durdurulması" gerektiğini savundu.

CHP Aydın Milletvekili Tezcan ile İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan, İzmir Adliyesi C kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Tezcan, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşma çabası devam ederken bir yandan hayatın devam ettiğini, adliyede mesainin başladığını söyledi.

Depremin, Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi çevresindeki avukatlık bürolarında ciddi hasara yol açtığını kaydeden Tezcan, pek çok adliye personeli ve avukatın da depremden psikolojik olarak etkilendiğine işaret etti.

Adalet hizmetinin sağlıklı yürüyebilmesi için TBMM'de bir kanun değişikliği yapılması gerektiğini ifade eden Tezcan, benzer bir tedbirin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alındığını anımsattı.

Tezcan, şöyle konuştu:

"Avukatlar bürolarına giremiyorlar. UYAP'ı kullanmakta sıkıntı yaşanıyor. Adliye personeli adliyede çalışma noktasında kaygılı, işin ve işlemlerin fiziken yapılması zor.

Psikolojik olarak adalet mekanizmasındaki avukat, savcı, sanık ve hakimlerin bu konuda tam bir moralle sürece sahip çıkabilmeleri çok zor. TBMM'nin, hızla, bu süreçte yaraların sarılması adına adalet hizmetinin doğru yürüyebilmesi, eksiksiz ve sağlıklı olması için adliyede, hukukta işleyen sürelerin durdurulması yönünde bir kanun değişikliği yapmasına ihtiyaç var." dedi.

Tezcan, CHP grubu olarak bu konuda bir çalışmayı parlamentoya sunacaklarını, diğer siyasi partilerden de destek beklediklerini vurguladı.

- "Deliller toplanmalı"

Diğer yandan depremle ilgili soruşturmanın ivedi bir şekilde başlatılması gerektiğine de dikkati çeken Tezcan, delillerin toplanması, yıkılan binalardan demir, beton ve diğer numunelerin alınması, bilirkişi heyetlerinin bunları incelemesi gerektiğini aktardı.

Sorumluların, ihmallerinin hesabını vermesi gerektiğini dile getiren Tezcan, "Bu konuda soruşturma makamlarının dikkatli ve özenli çalışması, bundan sonraki yargı sürecinin temelini teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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