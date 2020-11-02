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Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da en riskli 9 ilçeyi açıkladı

 02 Kasım 2020 15:07
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Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da en riskli 9 ilçeyi açıkladı

İşte İstanbul'un deprem raporu: Önlem alınmazsa binlerce bina çökecek, binlerce kişi ölecek! Prof. Naci Görür, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada İstanbul'la ilgili "21 senede 44 santimlik ciddi bir sorun var.

Marmara'nın altındaki kabuğa enerji yüklendi. Bu kabuk enerjiyi kaldırmaz" demişti. Boğaziçi'nin hazırladığı rapora göre de önlem alınmazsa binlerce bina yıkılacak, binlerce kişi de ölecek Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminin yaraları sarmaya çalışılırken, asıl büyük depremin beklendiği İstanbul için korkutan bir rapor olduğu belirtildi.

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür, 20 Ekim'de Global TV'de yaptığı açıklamada "İstanbul büyük deprem bekliyor, dedik. 99'dan sonra Marmara'nın altındaki kabuğa enerji yükledi. Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz. 21 senedir 44 santimlik bir ciddi sorun var. 7 büyüklüğünde bir deprem beklesek buna karşılık gelen bir enerji bir milyon 800 tonu aşkın patlayıcının aynı anda çıkan enerjisine denk.

2000'de bir yayın var bütün tarihi bir depremler incelenmiş.Ve saygın bir yayın kuruluşu. Bu çalışmalar sonucu 99'dan sonra İstanbul'da 7'nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64'dür" demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı çalışma sonunda da 305 sayfalık bir rapor çıkarıldığı belirtildi.

Buna göre eğer önlem alınmazsa İstanbul'u bekleyen felaketin boyutları çok daha büyük.

Rapora göre;

- 7.5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'daki binaların yüzde 25.9'u ise hafif hasarla kurtulacak. Yüzde 12.6'sının orta, yüzde 2.9'unun ağır ve yüzde 1.2'sinin çok ağır hasar görmesi bekleniyor.

- Hesaplamalara göre 25 milyon ton ağırlığında enkaz ortaya çıkacak. İstanbul'da depremden sonra yıllarca enkaz kaldırma işi yapılacak.

- İstanbul'da ortalama 14 bin 150 civarında can kaybı meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

- Depremin gündüz saatlerinde (hesaplama saat 14.00'e göre) olması durumunda beklenen can kaybı ortalama 12 bin 400 civarında.

- Gece depreminde yaklaşık 8 bin 100, gündüz depreminde ise 7 bin 450 kişinin ağır yaralanması bekleniyor.

- Hastane şartlarında tedavi görmesi gereken yaralı sayısı tahminleri gece depremi için 39 bin 650, gündüz depremi için 37 bin 500.

- 640 bin hanelik acil barınma ihtiyacı ortaya çıkacak. 2 milyon civarında insan depremin ardından İstanbul'da sokakta günlerini geçirecek.

- Özellikle tek ve çift şeritli yolların bulunduğu tarihi yarımadada, Fatih ilçesine komşu ilçelerde, Beyoğlu, Şişli, Alibeyköy, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Esenler gibi ilçelerde, tek ve çift şeritli yolların, hücre başına 30'a kadar varan noktada bina hasarına bağlı olarak kapanabileceği öngörülüyor.

- Doğalgaz noktasında 355, içme suyu şebekesinde 463, atık su şebekesinde ise 1045 noktada onarım ihtiyacının oluşacağı tahmin ediliyor.

Elbette ki İstanbul depreminden sadece İstanbul etkilenmeyecek. İstanbul'un civarındaki, Marmara Denizi'nin etrafındaki illeri de hesap etmek gerekiyor.

İstanbul için bir an önce harekete geçilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Global
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