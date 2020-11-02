Genç sağlık memuru evinde ölü bulundu
|02 Kasım 2020 15:20
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık memuru, evinde ölü bulundu. Genç memurun cenazesi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanesinde görevli sağlık memuru Ethem Küsülü (24), Yenipınar Mahallesi Yenipınar Cami arka sokağında tek başına kaldığı ikametinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durum üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa süre olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale yapılan genç sağlık memurunun hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Küsülü'nün cenazesi çalışmış olduğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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