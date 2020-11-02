Sosyetenin Cadılar Bayramı partisine koronavirüs baskını
|02 Kasım 2020 15:29
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Beşiktaş Bebek'te bir yalıdaki Cadılar Bayramı partisine polis koronavirüs baskını yaptı. Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti.
Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman önceki gece Bebek'teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 270 kişi katıldı. Gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis yalıya baskın yaptı. Partiyi terk edenler, fotoğraflarının çekilmemesi için yüzlerini gizlemeye çalıştı. Müşteri taşıyan taksiye binen bir davetli ise 'yolun ilerinde inebileceğini' söyleyerek olay yerinden kaçtı. Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti. Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler arasında yüzlerini saklamaya çalışanlar dikkat çekti.
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