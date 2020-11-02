Bakan Akar: Silahlı kuvvetlerde can kaybı ve ciddi hasar yok
Bakan Akar: "(İzmir depremi) Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok."
|02 Kasım 2020 15:50
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