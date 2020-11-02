Bursalı doktor koronavirüs kurbanı
Bursa'da bir doktor korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Sağlık Müdürlüğü başsağlığı mesajı yayımladı
|02 Kasım 2020 16:16
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Bursa'da bir doktor korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Sağlık Müdürlüğü başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursa'da uzun yıllar Dahiliye Uzmanı olarak Devlet Hastanesi'nde görev yapan 70 yaşındaki Doktor Erol Bahçe 2004 yılında emekli olduktan sonra bir diyaliz merkezinde görev yapıyordu. Bir süredir korona virüs tedavisi gören Bahçe korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bursa İl Sağlık Müdürü Doktor Fevzi Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar İlimizde sağlık hizmeti veren Uzm. Dr.Erol Bahçe'yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik.Bursa Devlet Hastanemizde Dahiliye Uzmanı olarak görev yaparken 2004 yılında emekliye ayrılan Dr.Bahçe'ye Allahtan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağolsun" dedi.
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