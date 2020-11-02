Benzin ve Motorine indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş/LT, motorine ise 12 kuruş/LT indirim geldi. Söz konusu indirimleri EPGİS duyurdu.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.