Benzin ve Motorine indirim geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine indirim geldi.
|02 Kasım 2020 16:18
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş/LT, motorine ise 12 kuruş/LT indirim geldi. Söz konusu indirimleri EPGİS duyurdu.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirimEPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 2, 2020
03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 16,
Motorinde 12 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
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