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Benzin ve Motorine indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine indirim geldi.
 02 Kasım 2020 16:18
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Benzin ve Motorine indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş/LT, motorine ise 12 kuruş/LT indirim geldi. Söz konusu indirimleri EPGİS duyurdu.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.
Memurlar.Net
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