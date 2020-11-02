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2020 Sayıştay Eleme Sınavı soru ve cevapları yayımlandı

2020-Sayıştay Eleme Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
 02 Kasım 2020 16:33
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2020 Sayıştay Eleme Sınavı soru ve cevapları yayımlandı

Sayıştay Eleme: Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

DUYURU
(02 Kasım 2020)

2020-Sayıştay Eleme Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

01 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2020-Sayıştay Eleme) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-Sayıştay Eleme Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
Memurlar.Net
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