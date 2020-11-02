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Gelini darp eden damat yağma suçundan tutuklandı

Hatay'da gelini darp ettikten sonra gözaltına alınan damat tutuklandı. Damadın yağma suçundan tutuklandığı öğrenildi.
 02 Kasım 2020 16:39
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Gelini darp eden damat yağma suçundan tutuklandı

Hatay'da gelini darp ettikten sonra gözaltına alınan damat tutuklandı. Damadın yağma suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında damat H.H.İ.'nin, gelin F.Ş.'ye şiddette bulunmasının ardından, gelin damattan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen H.H.İ. sevk edildiği İskenderun Adliyesinde tutuklandı.

Tartışma fotoğraf çekimi yüzünden çıktı

Damat H.H.İ.'nin aracı hızlı kullanmasından dolayı çıktığı söylenen şiddet girişiminin asıl nedeninin fotoğraf çekimi olduğu iddia edildi. İskenderun ilçesinde fotoğraf çekilmek üzere yola çıkan çiftten damadın bilinmeyen nedenle vazgeçip dönmeye karar vermesi üzerine tepki gösteren gelinle aralarında bir süre tartışma yaşandı. Araç dışına taşan tartışma sonrası damat H.H.İ., gelin F.Ş.'yi darp etti. İddiaya göre damat, gelinin üstünde bulunan altınları alması üzerine, yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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