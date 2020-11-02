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Vali açıkladı: Vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri oluşturuyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üstü vatandaşların oluşturduğunu açıkladı
 02 Kasım 2020 17:05
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Vali açıkladı: Vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri oluşturuyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üstü vatandaşların oluşturduğunu açıkladı.

Vali Ayaz daha önce yaptığı açıklamada yaşlı bireylere yönelik daha dikkatli olunması gerektiği noktasında uyarılarda bulunmuştu. Vali Ayaz bu sefer tespit edilen vakaların çoğunluğunu 55 yaş üzeri vatandaşların oluşturduğunu kaydetti. Vali Ayaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün itibariyle ilimizde tespit edilmiş olan vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri vatandaşlarımız oluşturuyor. Maalesef büyüklerimizi istediğimiz ölçüde koruyamıyoruz ve bu durum vefat sayımızı artırıyor. Sevdiklerimizin iyiliği için sosyal mesafeye dikkat edelim" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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