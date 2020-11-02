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102 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, geçtiğimiz hafta korona virüse yakalanan 102 yaşındaki Behiye Taşkıran, hastalığı yenmeyi başardı
 02 Kasım 2020 17:21
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102 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, geçtiğimiz hafta korona virüse yakalanan 102 yaşındaki Behiye Taşkıran, hastalığı yenmeyi başardı.

Hayatında hiç doktora gitmeyen 102 yaşındaki Behiye Taşkıran, geçtiğimiz hafta öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle sağlık ekiplerine başvurdu. Burada test yapılan Taşkıran'ın korona virüse yakalandığı belirlendi. Taşkıran, bir hafta evde uygulanan tedavinin ardından korona virüsü yenmeyi başardı. Nenesinin evde 7günlük karantina sürecine devam ettiğini belirten Taşkıran'ın torunu Ali Korkutan, "Nenemin yaşı gerçekte 120'dir. Nenemin bağışıklık sistemi güçlü olduğu için korona virüsü 1 haftada yendi. Evde uyguladığımız tedavi ile kısa sürede nenem korona virüsü yendi. Şimdi 7 günlük ev karantinasını sürdürüyor. Nenem bu yaşına kadar hiç doktora gitmedi. Eskiden beri çok sağlıklı besleniyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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