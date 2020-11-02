Adana'da FETÖ sanığına 'etkin pişmanlık' indirimi
|02 Kasım 2020 17:56
|+Aa- Yazdır
Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Ö. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini hatırlatarak, sanığın mahkeme aşamalarında tutarlı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık A.Ö. savunmasında, "Tüm bildiklerimi önceki aşamalarda samimi bir şekilde anlattım. İfadem ve teşhislerim geçerlidir. Ayrıntılı savunmam dosya kapsamında mevcuttur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 9 yıl hapse mahkum ettiği sanık A.Ö'nün cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 güne indirerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şırnak'ta 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu
02 Kasım 2020 16:46
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Kasım 2020 14:24
|Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
02 Kasım 2020 11:20
|Etkin pişmanlıktan faydalanan 2 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
02 Kasım 2020 11:00
|Akıncı Üssü davasında sanıkların son sözlerinin dinlenilmesine başlandı
02 Kasım 2020 10:33
|Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 13 kişi yakalandı
02 Kasım 2020 09:35
|Bu ay hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?
01 Kasım 2020 11:12
|TSK'da, son bir ayda 239 personel ihraç edildi
01 Kasım 2020 10:43
|6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
31 Ekim 2020 17:33
|FETÖ'nün cezaevi yapılanması operasyonda 3 kişi tutuklandı
31 Ekim 2020 12:09