1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Validen korkutan açıklama: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ildeki koronavirüs vakalarının çok yüksek rakamlara ulaştığını belirterek, "Açıkça söylüyorum, şu anda yoğun bakımlarımız neredeyse doldu. Yani o nedenle bu saatten sonra süreci bu şekilde yönetme şansımız yok. Böyle giderse yoğun bakımlarımızın dolduğunu, tamamının çakılı olduğunu düşündüğümüzde, bu süreçte Allah korusun doktorlarımız hasta seçmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacak ki bu çok tehlikeli bir durum" dedi.
 02 Kasım 2020 18:02
+Aa- Yazdır
Validen korkutan açıklama: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu belirtti.Vali Bilgin, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında nisan ayına kıyasla vakaların çok fazla arttığını söyledi.

Vaka sayısının bu şekilde gitmesi halinde salgın kontrolünde zorlanılacağının altını çizen Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"Böyle giderse kontrol noktasında çok çok zorlanacağız. Artık 'komşu ziyaretini kısa tutun' demiyorum, komşu ziyaretleri yapılmasın diyorum. Kovid-19 vakalarının yüzde 50'si komşu ziyaretinden kaynaklı. Buda bizim için çok büyük risk. Bu sayılar bu şekilde devam ederse ülkemiz açısından da böyle olursa Allah korusun Fransa'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın yaşadığı durumu yaşayabiliriz.

Bu da hiçbirimizin istemeyeceği, hiçbirimizin hoş karşılayamayacağı bir süreç. Rakamlara baktığımızda nisan ayının kat kat üzerindeyiz. Süreci yönetemeyecek durumlara doğru gidiyoruz. Bu farklı tedbirleri almayı gerektirebilir."

Vakaların artması ile yoğun bakım servislerinin dolduğunu anlatan Bilgin, vaka artış hızının bu şekilde gitmesi durumunda süreci yönetmekte şanslarının da azalacağını belirtti.

Doktorların hasta seçme gibi bir durumla karşı karşıya kalacakları bir sürece doğru gidildiğini ifade eden Bilgin, "Bu çok tehlikeli bir durum. İlimizdeki vakaların yüzde 30'u il dışı kaynaklı. İnsanlar ev içi komşuluk ilişkilerini sürdürüyor gerekli tedbirler alınmayınca 1 vaka oluyor 4 vaka. Dolayısıyla çarpan etkisiyle vakalarımız sürekli artmakta. Yoğun bakımlar doldu." dedi.

-"Okul vakalarındaki artış yüzde 10 oranında"

Kendisinin de Kovid-19 hastalığına yakalandığını ve bu hastalığı yendiğini hatırlatan Bilgin, hastalığı yaşamayanın durumun ciddiyetini anlamasının güç olduğuna vurgu yaptı.

Okullarda çok yoğun tedbirler alındığını bildiren Vali Bilgin, "Öğretmenlerin bir araya gelmesi engellendi. Buna rağmen vaka olabiliyor mu, oluyor. Her sınıfın teneffüs aralığı değiştirildi. Servislerde tedbirler aldık. Her okula bir sağlıkçı görevlendirdik. Bilgisayar sistemi üzerinden 'A' yerinde vaka çıktı ise okulda hemen o çocuğun hangi okula gittiği tespit ediliyor. Okul vakalarındaki artış yüzde 10 oranında." ifadelerini kullandı.

Bilgin, vakaların yüzde 2'sinin Bulgaristan kaynaklı olduğunu ve yurt dışından kente gelen vatandaşlara Dereköy Sınır Kapısı'nda maske ve dezenfektan verdiklerini aktardı.

Maske ve mesafe kurallarına uymayan yaklaşık 4 bin kişi hakkında cezai işlem yapıldığını dile getiren Bilgin, kesilen cezaların yüzde 38'inin tahsil edildiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da en riskli 9 ilçeyi açıkladı
02 Kasım 2020 18:47		 Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım
02 Kasım 2020 18:25
Türkiye'nin dört bir yanından yardım... Buz pisti doldu, taştı
02 Kasım 2020 18:17		 Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular
02 Kasım 2020 17:38
Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı
02 Kasım 2020 17:24		 102 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
02 Kasım 2020 17:21
Elif'i bulan ekibin lideri konuştu: Umutlarımız tazelendi
02 Kasım 2020 16:29		 Minik Elif'in, hastaneden ilk görüntüsü! Türkiye'ye el salladı
02 Kasım 2020 16:00
Bakan Akar: Silahlı kuvvetlerde can kaybı ve ciddi hasar yok
02 Kasım 2020 15:50		 Seferihisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem
02 Kasım 2020 15:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:00 - Günlük koronavirüs tablosu açıklandı18:59 - CHP'li Öztrak: Depremle ilgili Meclise gelecek her düzenlemeyi destekleriz18:51 - TBMM'de ziyaretçi yasağı devam ediyor18:47 - Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da en riskli 9 ilçeyi açıkladı18:40 - Altı ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:38 - TBMM'ye 18 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
18:33 - Prof. Dr. Arslan: Hırsızlık olmadan binalar böyle göçmez18:29 - Fransa, Ülkü Ocakları'nı kapatacak18:27 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:25 - Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım18:17 - Türkiye'nin dört bir yanından yardım... Buz pisti doldu, taştı18:02 - Validen korkutan açıklama: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak
17:56 - Adana'da FETÖ sanığına 'etkin pişmanlık' indirimi17:41 - Çeyrek altın 10 TL birden artarak 830 TL oldu17:38 - Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular17:34 - Karabük Valisinden virüs açıklaması: Dikkate değer bir artış var17:27 - Dolar rekorla kapattı: 8,44 TL
17:24 - Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
65 saat sonra çıkartılan Elif'i, üzerine devrilen sandalye kurtarmış
Benzin ve Motorine indirim geldi
10 saat sonra kurtarılan Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
Zemin bozuk evler milyonluk
Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor
Dolar rekorla kapattı: 8,44 TL
14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Müteahhit, iyi ki iflas etmiş
İzmir'de can kaybı sayısı 91'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mata mata 1
Sarraf 1
çiğli 1
biye 1
Steve Komphela 1
ganaj 1
portföy 1
ingiltere'de ülke genelinde karantina kararı 3
daniel amokachi 2
gaziantep hayvanat bahçesi 2
SON İLANLAR
Yenikarpuzlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak
Ahiler Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı
İzmir Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam