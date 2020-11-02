1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin dört bir yanından yardım... Buz pisti doldu, taştı

İzmir'de depremin ardından toplama merkezine dönüştürülen Bornova'daki buz pisti, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlarla doldu, taştı
 02 Kasım 2020 18:17
+Aa- Yazdır
Türkiye'nin dört bir yanından yardım... Buz pisti doldu, taştı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan, Bayraklı ve Bornova ilçesinde yıkımlara yol açan 6.6. büyüklüğünde depremde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı depremin ardından Türk halkı bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Bornova ilçesinde toplama merkezine dönüştürülen buz pisti, yardımseverlerin depremzedeler için gönderdiği gıda ve temizlik malzemesi, kıyafet, ısıtıcı, bebek maması ve bezleriyle doldu. Toplama merkezinde görev yapan 250 gönüllü personel depremzedelere gelen yardımların yerine ulaşması için hummalı bir çalışma başlattı.

BEBEĞİYLE YARDIMA KOŞTU

1 yaşındaki bebeğiyle toplama merkezine gelen yardımseverlerden Gülçin Başaran, "Bebek bezi ve maması ile battaniye yardımında bulunduk. Bunlara ihtiyaç olduğunu düşündük. İhtiyaç varsa beşik getirmeyi de düşünüyoruz" dedi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OYUNCAKLARINI BAĞIŞLADI

Buz pistinde görev yapan gönüllülerden Ezgi Aktaş, "Buraya çok yoğun bir destek var. Deprem nedeniyle insanlar çok sıkıntı yaşadı. Ben buna kayıtsız kalamazdım. Dün sabah buradaydım. Gece hiç uyumadım. Yardımların yerine ulaşması için şevkle çalışıyorum. Burada duygusal anlar da yaşıyoruz. Dün 5 yaşında bir çocuk annesiyle gelip, oyuncaklarını bağışladı. Her oyuncağın üzerinde not yazılmıştı. Üzerlerinde 'İnşallah bir an önce evlerinize kavuşup mutlu olursunuz' notu vardı. Hepimiz bu manzara karşısında çok duygulandık" diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİ BİRLİK VE BERABERLİKTE KİLİTLENDİ'

Toplama merkezi sorumlusu Zeki Kapı, ülkenin her yerinden yardım kolilerinin kendilerine ulaştırıldığını belirtip, "Yaşadığımız depremden sonra İzmir halkı ve Türk milleti birlik ve beraberlikte kilitlendi. Depremzedeleri yalnız bırakmadık. Depremden bu yana burada yoğun bir çalışma içindeyiz. Herkes gönüllü olarak görev yapıyor. Yaşlısı genci İzmir dayanışmasına ortak oldular. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde gıda ve hijyen malzemeleri geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yardım kolilerini hazırlıyoruz. Depremzedelerin ihtiyaçlarını her anlamda karşılamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da en riskli 9 ilçeyi açıkladı
02 Kasım 2020 18:47		 Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım
02 Kasım 2020 18:25
Validen korkutan açıklama: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak
02 Kasım 2020 18:02		 Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular
02 Kasım 2020 17:38
Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı
02 Kasım 2020 17:24		 102 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
02 Kasım 2020 17:21
Elif'i bulan ekibin lideri konuştu: Umutlarımız tazelendi
02 Kasım 2020 16:29		 Minik Elif'in, hastaneden ilk görüntüsü! Türkiye'ye el salladı
02 Kasım 2020 16:00
Bakan Akar: Silahlı kuvvetlerde can kaybı ve ciddi hasar yok
02 Kasım 2020 15:50		 Seferihisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem
02 Kasım 2020 15:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:00 - Günlük koronavirüs tablosu açıklandı18:59 - CHP'li Öztrak: Depremle ilgili Meclise gelecek her düzenlemeyi destekleriz18:51 - TBMM'de ziyaretçi yasağı devam ediyor18:47 - Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da en riskli 9 ilçeyi açıkladı18:40 - Altı ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:38 - TBMM'ye 18 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
18:33 - Prof. Dr. Arslan: Hırsızlık olmadan binalar böyle göçmez18:29 - Fransa, Ülkü Ocakları'nı kapatacak18:27 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:25 - Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım18:17 - Türkiye'nin dört bir yanından yardım... Buz pisti doldu, taştı18:02 - Validen korkutan açıklama: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak
17:56 - Adana'da FETÖ sanığına 'etkin pişmanlık' indirimi17:41 - Çeyrek altın 10 TL birden artarak 830 TL oldu17:38 - Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular17:34 - Karabük Valisinden virüs açıklaması: Dikkate değer bir artış var17:27 - Dolar rekorla kapattı: 8,44 TL
17:24 - Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
65 saat sonra çıkartılan Elif'i, üzerine devrilen sandalye kurtarmış
Benzin ve Motorine indirim geldi
10 saat sonra kurtarılan Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
Zemin bozuk evler milyonluk
Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor
Dolar rekorla kapattı: 8,44 TL
14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Müteahhit, iyi ki iflas etmiş
İzmir'de can kaybı sayısı 91'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Burhan kuzu'nun vefat etmesi 1
otacı 1
Bindu 1
dingoz 1
kıymetli vaktinizi almayayım 2
kal 2
Metinalkan 1
2020'nin kapanışı nasıl yapacağı sorunsalı 4
vidin 1
vazgeçtim 1
SON İLANLAR
Yenikarpuzlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak
Ahiler Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı
İzmir Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam