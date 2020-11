Türkiye'nin dört bir yanından yardım... Buz pisti doldu, taştı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan, Bayraklı ve Bornova ilçesinde yıkımlara yol açan 6.6. büyüklüğünde depremde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı depremin ardından Türk halkı bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Bornova ilçesinde toplama merkezine dönüştürülen buz pisti, yardımseverlerin depremzedeler için gönderdiği gıda ve temizlik malzemesi, kıyafet, ısıtıcı, bebek maması ve bezleriyle doldu. Toplama merkezinde görev yapan 250 gönüllü personel depremzedelere gelen yardımların yerine ulaşması için hummalı bir çalışma başlattı.

BEBEĞİYLE YARDIMA KOŞTU

1 yaşındaki bebeğiyle toplama merkezine gelen yardımseverlerden Gülçin Başaran, "Bebek bezi ve maması ile battaniye yardımında bulunduk. Bunlara ihtiyaç olduğunu düşündük. İhtiyaç varsa beşik getirmeyi de düşünüyoruz" dedi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OYUNCAKLARINI BAĞIŞLADI

Buz pistinde görev yapan gönüllülerden Ezgi Aktaş, "Buraya çok yoğun bir destek var. Deprem nedeniyle insanlar çok sıkıntı yaşadı. Ben buna kayıtsız kalamazdım. Dün sabah buradaydım. Gece hiç uyumadım. Yardımların yerine ulaşması için şevkle çalışıyorum. Burada duygusal anlar da yaşıyoruz. Dün 5 yaşında bir çocuk annesiyle gelip, oyuncaklarını bağışladı. Her oyuncağın üzerinde not yazılmıştı. Üzerlerinde 'İnşallah bir an önce evlerinize kavuşup mutlu olursunuz' notu vardı. Hepimiz bu manzara karşısında çok duygulandık" diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİ BİRLİK VE BERABERLİKTE KİLİTLENDİ'

Toplama merkezi sorumlusu Zeki Kapı, ülkenin her yerinden yardım kolilerinin kendilerine ulaştırıldığını belirtip, "Yaşadığımız depremden sonra İzmir halkı ve Türk milleti birlik ve beraberlikte kilitlendi. Depremzedeleri yalnız bırakmadık. Depremden bu yana burada yoğun bir çalışma içindeyiz. Herkes gönüllü olarak görev yapıyor. Yaşlısı genci İzmir dayanışmasına ortak oldular. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde gıda ve hijyen malzemeleri geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yardım kolilerini hazırlıyoruz. Depremzedelerin ihtiyaçlarını her anlamda karşılamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.