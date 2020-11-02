Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşım yaptı
|02 Kasım 2020 18:25
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşım yaptı.
Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastane odasından el salladığı görüntülerini paylaştığı mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da en riskli 9 ilçeyi açıkladı
02 Kasım 2020 18:47
|Türkiye'nin dört bir yanından yardım... Buz pisti doldu, taştı
02 Kasım 2020 18:17
|Validen korkutan açıklama: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak
02 Kasım 2020 18:02
|Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular
02 Kasım 2020 17:38
|Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı
02 Kasım 2020 17:24
|102 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
02 Kasım 2020 17:21
|Elif'i bulan ekibin lideri konuştu: Umutlarımız tazelendi
02 Kasım 2020 16:29
|Minik Elif'in, hastaneden ilk görüntüsü! Türkiye'ye el salladı
02 Kasım 2020 16:00
|Bakan Akar: Silahlı kuvvetlerde can kaybı ve ciddi hasar yok
02 Kasım 2020 15:50
|Seferihisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem
02 Kasım 2020 15:22