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Fransa, Ülkü Ocakları'nı kapatacak

Fransa, "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanacağını açıkladı.
 02 Kasım 2020 18:29
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Fransa, Ülkü Ocakları'nı kapatacak

Fransa, "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Meclis Kanunlar Komitesi önünde yaptığı açıklamada, hükümetin çarşamba günkü Bakanlar Kurulu'nda "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın kapatılmasının kararlaştıracağını belirtti.Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler, Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti.Bazı Fransız makamları ve siyasiler, Ermeni şiddetine tepki vermezken, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.
Anadolu Ajansı
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