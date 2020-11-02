1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Arslan: Hırsızlık olmadan binalar böyle göçmez

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan: "Bölgede yaptığımız ölçümlerde beton kalitesi olması gerekenin çok altında çıktı. Hırsızlık yapılmadan böyle bir göçmenin olma olasılığı bana göre sıfırdır"
 02 Kasım 2020 18:33
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Arslan: Hırsızlık olmadan binalar böyle göçmez

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, İzmir'deki depremin hasara neden olduğu binalardaki ölçümlerde beton kalitesinin olması gerekenin çok altında olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Prof. Dr. Abdussamet Arslan, AA muhabirine, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan depremin beklenmeyen bir durum olmadığını ancak Bayraklı ilçesinde hasara neden olmasını ilginç bulduğunu söyledi.

Seferihisar'daki yapılarda kılcal çatlaklar dahi görmediklerini ancak 40 dakika uzaklıktaki Bayraklı'da yıkımların meydana geldiğini hatırlatan Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Deprem, binaları lokasyona ve dayanıklılığına göre seçmiş. Dayanıklılık derken aklımıza beton dayanımı geliyor. Bizim Körfez Depremi'nde de gördüğümüz en önemli göçme sebeplerinden birisi betonun kalitesizliği, yeterli dayanıma sahip olmamasıdır. Projede öngörülen deprem dayanımının bırakın yarısına üçte birine sahip olması, Türkçesi de hırsızlıktır. Hırsızlık yapılmadan böyle bir göçmenin olma olasılığı bana göre sıfırdır. Teknik olarak biz her türlü doğa koşullarına dayanıklı binalar yapabiliyoruz."

Prof. Dr. Abdussamet Arslan, basit ölçümler yapılarak teknik durumun kısa sürede belirlenebileceğini kaydederek, "Bölgede yaptığımız ölçümlerde beton kalitesi olması gerekenin çok altında çıktı." dedi.

- Balçık zemin

Sahile doğru uzanan alanda silt, kum ve kil karışımı yani balçık zeminin söz konusu olduğunu vurgulayan Arslan, yeraltı su seviyesinin de yüksek olduğunu belirtti.

Arslan, göçen binaların 2000'den önce yapıldığını, bodrum katlarının bulunmadığını, bu dönemden sonra hazır beton kullanımının yaygınlaşması ile daha kaliteli binaların ortaya çıktığını kaydetti.

Bölgede daire fiyatlarının yüksek olduğunu, ev sahibi olmak isteyenlerin yaklaşık 10 bin lira maliyetle en ileri teknik gereçlerle binaların deprem yeterliliğini ölçtürebileceğini söyleyen Abdussamet, şöyle konuştu:

"Cep telefonu, araba alırken bu kadar hassas davranan vatandaşlarımız ev alırken de aynı hassasiyeti gösterebilir. Türkiye'de 5-6-7 yıllık periyotlarla 7 şiddetine yakın deprem oluyor, daha yüksek de olacak. Bu kadar uzman üniversitelerimiz var. Sadece gözlemsel analizle bile binada ne olup bittiğinin sonucunu alabilirler."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursalı doktor koronavirüs kurbanı
02 Kasım 2020 16:16		 Hatay Müftüsü Bilgili'nin korona testi pozitif çıktı
01 Kasım 2020 14:56
Prof. Dr. Çilingiroğlu, Covid-19 tedavisinin bulunduğunu iddia etti
01 Kasım 2020 14:21		 Silivri Kaymakamı Ali Partal'ın testi pozitif çıktı
01 Kasım 2020 13:08
Selçuk Üniversitesi rektörü koranaya yakalandı
01 Kasım 2020 10:57		 İsyan yok umut var... Korona mücadelesi kare kare fotoğraflandı
01 Kasım 2020 08:35
Anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı
31 Ekim 2020 17:21		 UMKE personeli Edanur, Türkiye'nin gönlüne taht kurdu
31 Ekim 2020 16:17
Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması
30 Ekim 2020 21:03		 Diyarbakır'da hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti
29 Ekim 2020 17:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:00 - Günlük koronavirüs tablosu açıklandı18:59 - CHP'li Öztrak: Depremle ilgili Meclise gelecek her düzenlemeyi destekleriz18:51 - TBMM'de ziyaretçi yasağı devam ediyor18:47 - Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da en riskli 9 ilçeyi açıkladı18:40 - Altı ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:38 - TBMM'ye 18 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
18:33 - Prof. Dr. Arslan: Hırsızlık olmadan binalar böyle göçmez18:29 - Fransa, Ülkü Ocakları'nı kapatacak18:27 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:25 - Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım18:17 - Türkiye'nin dört bir yanından yardım... Buz pisti doldu, taştı18:02 - Validen korkutan açıklama: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak
17:56 - Adana'da FETÖ sanığına 'etkin pişmanlık' indirimi17:41 - Çeyrek altın 10 TL birden artarak 830 TL oldu17:38 - Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular17:34 - Karabük Valisinden virüs açıklaması: Dikkate değer bir artış var17:27 - Dolar rekorla kapattı: 8,44 TL
17:24 - Anne ve babasını depremde kaybeden Arif Emre, deprem anını anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
65 saat sonra çıkartılan Elif'i, üzerine devrilen sandalye kurtarmış
Benzin ve Motorine indirim geldi
10 saat sonra kurtarılan Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
Zemin bozuk evler milyonluk
Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor
Dolar rekorla kapattı: 8,44 TL
14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Müteahhit, iyi ki iflas etmiş
İzmir'de can kaybı sayısı 91'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koter 1
1 kasım 1922 saltanatın kaldırılması 1
dudleya 1
çiğli 1
Enheduanna 1
depremde nerede durmalı 2
buskaşi 1
Saramago 2
zemin sıvılaşması 1
Seni Anlatıyorum Çünkü 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam