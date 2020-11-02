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TBMM'ye 18 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

Aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın da bulunduğu 18 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu
 02 Kasım 2020 18:38
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TBMM'ye 18 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 18 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu ile Buldan'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt."

Gelen dosyalar arasında Ahmet Şık'ın 3, Yasin Öztürk ve Mahmut Tanal'ın 2'şer dosyası bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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