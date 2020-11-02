Günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 2 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, son 24 saatte 1521 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz. ' ifadelerini kullandı.

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