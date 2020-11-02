Ankara'dan İzmir'deki depremzede vatandaşlara destek
|02 Kasım 2020 19:24
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Ankara ilçe kaymakamlıklarının ve belediyelerinin organizasyonuyla İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan araçlar yola çıktı.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Ankara merkez ve 25 ilçe kaymakamlığı ile belediyelerin ortak organizasyonu ve hayırseverlerin katkılarıyla yardım malzemeleri toplandığı bildirildi.
Bu malzemeleri taşıyan konvoylardan birinin bugün yola çıktığı belirtildi.
İzmirde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Ankara Merkez ve 25 ilçede Kaymakamlıklarımız ve Belediyelerimizin ortak organizasyonu ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardım malzemelerini taşıyan konvoylarımızdan biri bugün yola çıktı. #Seninleyizİzmir pic.twitter.com/JBESPuvpnjT.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 2, 2020
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