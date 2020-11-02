'Kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlar çadırda kalabilir'
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremzedelere çağrıda bulunarak kalacak yeri olmayan bütün vatandaşların barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebileceğini duyurdu.
|02 Kasım 2020 19:28
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremzedelere çağrıda bulunarak kalacak yeri olmayan bütün vatandaşların barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebileceğini duyurdu.
Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarsıntılardan korktuğu için evine giremeyen ya da evi hasarlı/yıkılmış olan, kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlarımız kurmuş olduğumuz çadır alanlarındaki çadırlara yerleşebilirler." ifadesini kullandı.
İzmir'deki binlerce kişilik kapasiteyle yurtlar, spor merkezleri ve gençlik merkezlerinin de hazır olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Barınma imkanlarıyla alakalı başka tweetlere itibar etmeyin." uyarısında bulundu.
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