1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ASELSAN üst yönetiminde değişiklik yapıldı

ASELSAN Yönetim Kurulu toplantısında üst düzey atamalar yapıldı.
 02 Kasım 2020 19:31
+Aa- Yazdır
ASELSAN üst yönetiminde değişiklik yapıldı

ASELSAN Yönetim Kurulu toplantısında üst düzey atamalar yapıldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Sezai Elagöz'ün Genel Müdür danışmanı olarak atanmasına, Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval'ın Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Deniz Sistemleri Program Direktörü Behcet Karataş'ın Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Bugüne kadar ki en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladık'
02 Kasım 2020 12:49		 'İzmir'de dün gece itibarıyla tüm şebekemize doğal gaz verdik'
02 Kasım 2020 11:40
Bankalardan tüm zamanların en yüksek 9 aylık karı
02 Kasım 2020 11:14		 Türkiye'nin elektrik tüketimi ekimde yüzde 5 arttı
02 Kasım 2020 10:17
Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı
02 Kasım 2020 09:38		 Merkez Bankası'ndan yeni hamle
02 Kasım 2020 09:12
Milyonlarca çalışana yeni teşvik geliyor
02 Kasım 2020 09:07		 Kentsel dönüşümde yeni dönem: Reyting sistemi
02 Kasım 2020 09:04
İşte hayat kurtaran taktik: Saate göre müdahale planı
02 Kasım 2020 07:20		 İzmir'deki elektrik ve doğal gaz kesintisine ilişkin açıklama
31 Ekim 2020 17:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - Bakan Koca'dan İzmir için Kovid-19 uyarısı20:24 - Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim20:21 - Uzmanından çocuklar için kolonya uyarısı20:18 - 'Yardımlar bakanlık vasıtasıyla dağıtılıyor'20:08 - YÖK eski başkanına çok sert tepki: Müptezelsin20:04 - İzmir'de can kaybı sayısı 92'ye yükseldi
19:57 - 'Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak'19:54 - İkizlerin cansız bedenlerine ulaşıldı19:52 - Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu19:48 - Prof. Dr. Kozanoğlu: Türkiye'de kolon kesme alışkanlığı var19:47 - Vatandaşlar hasarlı binalardan taşınıyor19:42 - Gürcistan Başbakanı Kovid-19'a yakalandı
19:33 - 'Evli çiftin gözaltına alındığı' haberine ilişkin açıklama19:31 - ASELSAN üst yönetiminde değişiklik yapıldı19:28 - 'Kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlar çadırda kalabilir'19:24 - Ankara'dan İzmir'deki depremzede vatandaşlara destek19:22 - Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tamamlandı
19:00 - Günlük koronavirüs tablosu açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorine indirim geldi
65 saat sonra çıkartılan Elif'i, üzerine devrilen sandalye kurtarmış
10 saat sonra kurtarılan Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
Zemin bozuk evler milyonluk
Validen korkutan açıklama: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak
Gelini sokak ortasında yumruklayarak dövmüştü, tutuklandı
Dolar rekorla kapattı: 8,44 TL
Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geri sar makinist 1
dudleya 1
çöten 1
suffe 1
deprem,çığ,salgın hastalık,tekrar depremler 2
savan 1
aramaya inanmak 1
bostanlı gün batımı terası 1
trilyona satılan evlerin çok fazla hasar görmesi 1
lagari 1
SON İLANLAR
Yenikarpuzlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak
Ahiler Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı
İzmir Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam