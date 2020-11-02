Gürcistan Başbakanı Kovid-19'a yakalandı
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
|02 Kasım 2020 19:42
|+Aa- Yazdır
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Gakharia'da Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Gakharia'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Giorgi Gakharia kendini iyi hissediyor ve tedavisi evinde sürecek." ifadesine yer verildi.
Korumasında virüs tespit edildiği için Gakharia dün kendisini izole etme kararı almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fransa, Ülkü Ocakları'nı kapatacak
02 Kasım 2020 18:29
|Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
02 Kasım 2020 15:39
|Başkent'te yeni bir Şule Çet vakası
02 Kasım 2020 14:28
|Ermenistan'ın askeri konvoyu imha edildi
02 Kasım 2020 08:43
|Son anketlere göre Biden, Trump'ın 7 puan önünde
01 Kasım 2020 23:57
|Macron: Karikatürlere ilişkin açıklamam yanlış anlaşıldı
01 Kasım 2020 09:23
|Suudi Arabistan, umreye gelinmesine kısmen izin verilme başladı
01 Kasım 2020 06:35
|İngiltere, ikinci kez büyük çaplı bir şekilde kapanıyor
01 Kasım 2020 00:52
|Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı
31 Ekim 2020 23:30
|Sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı
31 Ekim 2020 23:10