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Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde 20 yıl önce yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine fıstık çamı fidanları diken Abdurrahman Serin (72), ilk hasadında 40 bin TL kazandı. Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini söyledi.
 02 Kasım 2020 19:52
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Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu

Silifke'nin Öztürkmenli Mahallesi'nde yaşayan emekli çiftçi Abdurrahman Serin, 20 yıl önce gölgesinden faydalanmak için evinin bahçesine 4 çam fıstığı fidanı dikti. Geçen yıla kadar ağaçların gölgesi sayesinde ferahlayan Serin, evine gelen misafirinin uyarısıyla çam fıstıklarını toplayıp, satmaya başladı. Serin, ilk hasadında 200 kilogram çam fıstığı elde etti. Fıstığın kilosunu 200 TL'den satarak, 40 bin TL kazanan Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini söyledi.

ARKADAŞ TAVSİYESİ İLE BAŞLADI

Çam fıstığının ilaç ve bakım istemediğinin altını çizen Serin, "Ağacı ilk önce gölgelik olarak dikmiştim, bir yerde de gördüm çekirdeği toplanıyordu. Ben de diktim. Dibine dökülenleri çocuklar yiyordu. Bir gün bir arkadaş geldi ve 'Bunu sat. Bunlar güzel para yapar. Şubat ayında topla, temmuz, ağustos ayında ser ve içini dök' diyerek gitti. Toplayıp, dediğini yaptım ve o yıl güzel para kazandım. Şimdi ise iki sene biriktirip satıyorum. Tarsus'a götürüp orada kırdırıyorum. Su, ilaç istemiyor sadece kozalaklarını toplayıp kurutup çırpıyorsun o kadar" dedi.

GELİR KAPISI OLDU

Geçen yıl kilosunu 200 liraya veren Serin, şöyle konuştu:

"Şu an İstanbul'da 500 liraya alıcı bulunuyormuş. Biz de 300 liraya vermeyi düşünüyoruz. Ama benim tavsiyem Silifke'de bu dikilse çok güzel bir gelir olur çiftçi için. Su istemez, ilaç istemez sadece dikeceksin arada sulayacaksın. Zeytin dikiyorsun para etmiyor, domates dikiyorsun para etmiyor, nar dikildi nar olmadı o nedenle benim tavsiyem fıstık çamından dikilse iyi bir gelir kapısı olur ama kimse dikkate almıyor."

'DİKMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM'

Zamanında daha fazla fıstık çamı dikmediği için pişman olduğunu da belirten Serin, "İki yıl biriktiriyorsun, hiçbir zarar gelmiyor tazeliğini kabuğunun kalınlığı nedeniyle koruyor. Bu nedenle ürün az olduğu için biriktirip satıyorum, ben çok memnunum, düşünmediğim yerden bir gelir kapım oldu. Keşke zeytin dikeceğime çam fıstığı dikeydim" diye konuştu.
DHA
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