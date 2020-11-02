'Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak" dedi.
|02 Kasım 2020 19:57
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek. Bahtı açık olsun" ifadelerine yer verdi.
#Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 2, 2020
Matkap Türkali-1'de dönecek.
Bahtı açık olsun. 🚢🇹🇷 pic.twitter.com/l7QvatiYEm
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