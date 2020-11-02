YÖK eski başkanına çok sert tepki: Müptezelsin
|02 Kasım 2020 20:08
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Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı ve eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın sosyal medya hesabından AK Parti seçmenine yönelik "Aziz Nesin" göndermesi yaptı.
Yusuf Ziya Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İçinde bulunduğumuz ekonomik çöküşü bütün öfkesi ile eleştiren bazı vatandaşlar, seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusuna Recep Tayyip Erdoğan deyince Aziz Nesin'e fazla mı kızdık diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Özcan, "Garip bir seçmen grubu. Ah eğitim ah, sen iyi olsaydın bunlar olur muydu hiç?" dedi.
METİNER'DEN YANIT
Eski AK Parti milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner ise Gelecek Partili Özcan'a çok sert tepki gösterdi.
Mehmet Metiner, Özcan için "Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya, işte orası acıtıyor yüreğimizi..." dedi.
Metiner, Özcan hakkında "Beş para etmezin tekisin...Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya, işte orası acıtıyor yüreğimizi...Bizler gece gündüz ölüme meydan okurcasına mücadele ederken sizin gibilere makam bahşedildi.Şimdi kalkıp şarlıyorsun kifayetsiz ihanetçi..." diye yazdı.
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