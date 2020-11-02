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Uzmanından çocuklar için kolonya uyarısı

Dr. Öğr. Üy. Genada Sinani, yoğun dezenfektan ya da kolonyanın aşırı kullanımının özellikle hassas cilde sahip olan çocuklarda istenmeyen etkilere yol açabileceğine dikkat çekti.
 02 Kasım 2020 20:21
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Uzmanından çocuklar için kolonya uyarısı

Teknoloji

Uzmanından çocuklar için kolonya uyarısı

Dr. Öğr. Üy. Genada Sinani, yoğun dezenfektan ya da kolonyanın aşırı kullanımının özellikle hassas cilde sahip olan çocuklarda istenmeyen etkilere yol açabileceğine dikkat çekti.

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02.11.2020 14:31

Uzmanlar koronavirüsten korunmada üç temel kural olan maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesinin, vakalarda hızlı bir artışın yaşandığı bu günlerde çok daha önemli hale geldiğine vurgu yapıyor.

Üç temel kuraldan biri olan hijyenin sağlanmasında ise öncelikle el temizliğine dikkat etmek gerektiğini belirten uzmanlar el temizliği için yoğun dezenfektan ya da kolonyanın aşırı kullanımı yetişkinlerin yanı sıra özellikle hassas cilde sahip olan çocuklarda istenmeyen etkilere yol açabileceğini söyledi. Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üy. Genada Sinani de açıklamalarda bulundu.

"CİLT İÇİN ANTİSEPTİKLER KULLANILIR DEZENFEKTANLAR YÜZEY TEMİZLEYİCİDİR"

El temizliği için kullanılan ürünlerin dezenfektan değil antiseptikler olması gerektiğini ancak bunun halk arasında bilinmediğini belirten Dr. Genada Sinani, "Öncelikle bilmemiz gerekir ki dezenfektanlar kapı kolları, zeminler gibi cansız yüzeylere; antiseptikler ise canlı yüzeylere, cilde uygulanan antimikrobiyal ürünlerdir. Bu ürünler birbirinden farklı olsa da halk arasında yaygın olarak benzer olduğu düşünülüyor ve birbirleriyle karıştırılıyor. Bu karışıklığın sebebi, ayrıca bazı antiseptik ürünlerin el dezenfektanı olarak bilinmesinden kaynaklanır. El dezenfektanı olduğu belirtilmediği müddetçe herhangi bir dezenfektanı yetişkinler bile korunaksız kullanmamalı" uyarısını yaptı.

"ÇOCUK CİLDİ KOLAY TAHRİŞ OLUR"

El temizliğinde hem çocuklar hem de yetişkinler için en sağlıklı yöntemin su ve sabunla yıkamak olduğunu tekrarlayan Dr. Sinani, "Su ve sabun yokluğunda en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanları kullanılabilir. Ancak, çocukların ürünü içmesini, solumasını veya gözlerle temasını önlemek için özellikle 5-6 yaş altındaki küçük çocuklar el dezenfektanını bir yetişkin gözetiminde kullanmalıdır" dedi.

Kolonyanın da içerdiği alkolle koronavirüse karşı korunmada etkili olduğunu söyleyen Dr. Genada Sinani, "Fakat kolonya keskin kokuludur ve eklenen esanslar çocukların cildine zarar verebilir. Çocukların cildi hassastır. Yetişkin cildine göre ciltleri daha incedir ve kimyasal maddelerin kan dolaşımına geçişi daha hızlı ve yüksektir. Alkol bazlı el dezenfektanlarının yoğun kullanımına bağlı cilt kolay tahriş edilebilir ve ciltteki iyi bakteriler de yok edilerek cildin bariyer görevi bozulabilir" uyarılarında bulundu.

"EBEVEYNLER ÜRÜN ETİKETİNİ DİKKATLİ OKUMALILAR"

El dezenfektanı seçerken ebeveynler tarafından ürün etiketinde belirtilen içeriğin de dikkatli okunması gerektiğini söyleyen Dr. Genada Sinani, "Çocuklarda olası kazaları engellemek için güzel esanslar eklenmiş ürünler tercih edilmemeli. Ayrıca, çocukların ürünü içme riskini azaltmak için, kötü, acı bir tat veren denatüre alkol ile hazırlanan ürünlerin seçilmesi önerilir. İzopropil alkol ile hazırlanan ürünler etanol veya etil alkol ile hazırlananlara göre daha zehirli olabilir. Küçük çocukların etrafındaki bu dezenfektanlara özellikle dikkat edilmeli. Cilde zararlı olan ve zehirlenmelere yol açan metil alkol veya odun alkolü ile hazırlanmış el dezenfektanları kullanma ihtimalini azaltmak için kalitesi bilinen güvenilir ürünler seçilmeli" ifadelerini kullandı.
DHA
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