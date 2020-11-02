1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim

>DİYARBAKIR'da 112 Acil Servisi'nde ambulans şoförü olarak görev yapan ve gittiği yerde koronavirüs vakalarından hastalığı kapan Abdülhalim Altunay (58), zorlu geçen tedavi sürecinin ardından tekrardan görevinin başına döndü. Altunay, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Kimseyle temas kurmamak için tek başıma köye gittim. Çok acı çektim. Ölümü hissettim. Bazı geceler nefesim gidiyordu, oksijen takıyordum. Bazı günler doktoru çağırıyordum. 'Duramıyorum, bana yetişin' diyordum. Şimdi görevimin başındayım" dedi.
 02 Kasım 2020 20:24
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

DİYARBAKIR'da 112 Acil Servisi'nde ambulans şoförü olarak görev yapan ve gittiği yerde koronavirüs vakalarından hastalığı kapan Abdülhalim Altunay (58), zorlu geçen tedavi sürecinin ardından tekrardan görevinin başına döndü. Altunay, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Kimseyle temas kurmamak için tek başıma köye gittim. Çok acı çektim. Ölümü hissettim. Bazı geceler nefesim gidiyordu, oksijen takıyordum. Bazı günler doktoru çağırıyordum. 'Duramıyorum, bana yetişin' diyordum. Şimdi görevimin başındayım" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli ambulans şoförü Abdülhalim Altunay ile ekibinde, 13 Temmuz'da Covid-19 vakasına müdahale ettikten 3 gün sonra baş ağrısı, öksürük ve ateş belirtileri oluştu. Covid-19 testleri de pozitif çıkan ekip, tedaviye alındı. Abdülhalim Altunay, kimseyle temas kurmamak için köydeki evlerine gitti. Tek başına hastalıkla mücadele eden Altunay, durumu ağırlaşınca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çok acı çekmesine ve yaşına rağmen koronavirüsü yenmeyi başaran Altunay, tekrar görevinin başına döndü.

'ÇOK ACI ÇEKTİM, ÖLÜMÜ HİSSETİM'

Koronavirüse yakalandıktan sonra ilk hafta sesinin gittiğini ve konuşamadığını belirten Altunay, "Akrabalar arıyordu. Sesten dolayı konuşamıyordum, mesaj atıyordum. Ama geceleri ölümden döndüm. Kabus gibi oturuyordu insanın üstüne. Bir haftadan sonra yavaş yavaş hafiflemeye başladı. Son günlerde iyi oldum, taburcu ettiler. Yine de etkisi devam ediyordu. 14 gün de köydeki evde karantinada kaldım. Baktım iyi değilim, 20 gün daha yıllık izin aldım. Halen öksürük var. Vatandaşlardan tek isteğim kendilerine dikkat etsinler. Kalabalık ortama girmesinler. Maskelerini taksınlar. Çok kötü bir hastalık. Hastalığım zamanında torunlarımı özlüyordum. Görüntülü olarak konuşuyorduk. Onlar da gelemiyordu. Tek başıma köye gitmiştim. O şekilde kimseyle temas kurmadım. Çok acı çektim, ölümü hissettim. Bazı geceler nefesim gidiyordu, oksijen takıyordum. Yoksa duramıyordum. Bazı günler doktoru çağırıyordum. 'Duramıyorum, bana yetişin' diyordum. Vatandaşlarımız temizliğe dikkat etsinler. Şimdi görevimin başındayım. Ama öksürük geliyor bazen. Hala izi var. Covid-19 anonsu duyduğumda 'Allah yardımcısı olsun' diyorum. Eldiven ve çift maske takıyorum. Kendimize mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanından çocuklar için kolonya uyarısı
02 Kasım 2020 20:21		 İkizlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
02 Kasım 2020 19:54
Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu
02 Kasım 2020 19:52		 Prof. Dr. Kozanoğlu: Türkiye'de kolon kesme alışkanlığı var
02 Kasım 2020 19:48
Vatandaşlar hasarlı binalardan taşınıyor
02 Kasım 2020 19:47		 'Kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlar çadırda kalabilir'
02 Kasım 2020 19:28
Ankara'dan İzmir'deki depremzede vatandaşlara destek
02 Kasım 2020 19:24		 Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da en riskli 9 ilçeyi açıkladı
02 Kasım 2020 18:47
Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım
02 Kasım 2020 18:25		 Türkiye'nin dört bir yanından yardım... Buz pisti doldu, taştı
02 Kasım 2020 18:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - Bakan Koca'dan İzmir için Kovid-19 uyarısı20:24 - Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim20:21 - Uzmanından çocuklar için kolonya uyarısı20:18 - 'Yardımlar bakanlık vasıtasıyla dağıtılıyor'20:08 - YÖK eski başkanına çok sert tepki: Müptezelsin20:04 - İzmir'de can kaybı sayısı 92'ye yükseldi
19:57 - 'Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak'19:54 - İkizlerin cansız bedenlerine ulaşıldı19:52 - Gölgelik diye diktiği ağaç, gelir kapısı oldu19:48 - Prof. Dr. Kozanoğlu: Türkiye'de kolon kesme alışkanlığı var19:47 - Vatandaşlar hasarlı binalardan taşınıyor19:42 - Gürcistan Başbakanı Kovid-19'a yakalandı
19:33 - 'Evli çiftin gözaltına alındığı' haberine ilişkin açıklama19:31 - ASELSAN üst yönetiminde değişiklik yapıldı19:28 - 'Kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlar çadırda kalabilir'19:24 - Ankara'dan İzmir'deki depremzede vatandaşlara destek19:22 - Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tamamlandı
19:00 - Günlük koronavirüs tablosu açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorine indirim geldi
65 saat sonra çıkartılan Elif'i, üzerine devrilen sandalye kurtarmış
10 saat sonra kurtarılan Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
Zemin bozuk evler milyonluk
Validen korkutan açıklama: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak
Gelini sokak ortasında yumruklayarak dövmüştü, tutuklandı
Dolar rekorla kapattı: 8,44 TL
Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürekli deprem oluyor sanmak 3
dudleya 1
step 1
havada asılı kalmak 1
kutur 1
masterchef tanya 1
tecessüs 2
tatara titiri 1
Haim Revivo 1
kenter 2
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam