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Buse'yi kurtaran JAK timi yeni canlar için sahada

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve telefonla irtibat kurulan Buse Hasyılmaz'a ulaşıp kurtaran Jandarma Arama Kurtarma ekibi, yeni canlar kurtarmak için sahadaki görevini sürdürüyor.
 02 Kasım 2020 20:53
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Buse'yi kurtaran JAK timi yeni canlar için sahada

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan ve telefonla irtibat kurulan Buse Hasyılmaz'a ulaşıp kurtaran Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, yeni canlar kurtarmak için sahadaki görevini sürdürüyor.

Deprem sonrası özellikle Rızabey Apartmanı'nda çok sayıda kişinin enkaz altında kalması nedeniyle bu bölgede görevlendirilen ve arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipten Jandarma Teğmen Seyfettin Şahin, Astsubay Çavuş Aydanur Gök ve Uzman Çavuş Halil Ay, o anları anlattı.

Jandarma Teğmen Şahin, jandarma arama kurtarma timleri olarak deprem anından hemen sonra olay yerine hareket edip hızlıca arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

"Galeri metodu uygulayarak Erol Bey ve Buse'yi kurtardık"

Rızabey Apartmanı'nda arama yaparken Buse ve Erol Subaş'tan ses aldıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Kendisiyle irtibat kurduktan sonra bulunduğu alana doğru ilerledik. Yaklaşık 1,5 metre ilerledikten sonra önümüze zorlu bir kiriş geldi. Kirişi kırdıktan sonra 5 metre civarında daha ilerledik ve yaralı vatandaşlarımızla irtibat kurduk. Galeri metodu uygulayarak Erol Bey ve Buse'yi enkaz altından başarılı bir şekilde kurtardık. Tabi bulundukları yere ulaşmak bizim için hem uzun hem de zorluydu. Sağlıklı bir şekilde çıkarmak ve kendimizin de zarar görmemesi için dikkatli bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Yaklaşık 5 metrelik galeriye 1,5-2 saat içerisinde ancak ulaşabildik. Çok riskli bir bölgeydi ancak onları sağlık bir şekilde kurtarabilmek için ince ince işleyerek kurtarma operasyonunu tamamladık."

Astsubay Çavuş Aydanur Gök de JAK olarak her zaman canları kurtarmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını vurguladı.

Bir hayatı kurtarmanın dünyanın en güzel duygusu olduğunu aktaran Gök, "Bir canı kurtarmak, insanlığı kurtarmak gibidir. Duygulu ve gururlu oluyorsunuz. Bu anlatılacak bir duygu değil. Yaşanması lazım. Enkaz altındaki kişiyi ilk olarak sakinleştirmek gerekiyor. Enkaz altından çıktığı için korkmuş oluyor. Çok kötü bir durum. Soğukkanlı olmamız gerekiyordu. Biz de önce Buse'yi sakinleştirdik sonra onu bulunduğu yerden çıkardık." diye konuştu.

Uzman Çavuş Halil Ay ise arama yaparken bir ses duyduklarını belirterek, "Sesten sonra yoğunlaşıp görüntüleme cihazlarıyla görüntü aldık. Göçüğün altında telefon ile temas kurduk. Yaralıların olduğu bölgeye ulaştık." dedi.

JAK timlerinin Rızabey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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