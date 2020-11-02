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Tiyatro ve sinema salonları için sertifikasyon programı uygulanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi
 02 Kasım 2020 20:55
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Tiyatro ve sinema salonları için sertifikasyon programı uygulanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı
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