Tiyatro ve sinema salonları için sertifikasyon programı uygulanacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi
|02 Kasım 2020 20:55
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