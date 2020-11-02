Bu okul Anadolu'daki okulların sıra ihtiyacını karşılıyorlar

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen fedakarca çalışıp sıra üreterek Anadolu'daki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Lisenin metal işleri bölümündeki 13 öğrenci, öğretmenleri öncülüğünde Kovid-19 tedbirleri eşliğinde üretime devam ediyor.

Lisenin müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, Türkiye'nin adeta bir seferberlikle Kovid-19 salgınına karşı mücadele verdiği dönemde, meslek lisesi öğrencilerinin de öğretmenleriyle el ele vererek eğitim için katkı yapmaya devam ettiğini söyledi.

5 bin sıra siparişi verildi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ders Araçları Yapı Merkezi'nin Türkiye genelinde çalıştığı 60 okul arasında başarılı ilk üç okuldan biri olduklarına dikkati çeken Altıok, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın vasıtasıyla 5 bine yakın sıra siparişi aldık. Bunun yarısını hazırlayarak dağıtıma hazır hale getirdik. Sıraları, Kırşehir'deki okula ve bakanlığımızın belirlediği illere gönderdik. İlimizde Cumhuriyet İlkokuluna bir kısmını verdik. Siirt, Malatya, Erzurum ve Çorum'a 220'şer takım sıra yolladık. Tırlarla yerlerine ulaştırıldı. Öğrencilerimiz bu illerde kullanmaya başladı. Yine Yozgat ve belirlenen birkaç ile sıra göndereceğiz. "

Bakanlığın yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçmesiyle sorumluluklarının daha da arttığını vurgulayan Altıok, "Pandemiye rağmen öğretmen ve öğrencilerimiz hem hafta içi hem de hafta sonunda, yaz tatilinde çalıştılar. Lisedeki öğrencilerimiz ilkokuldaki kardeşlerine sıra yetiştirmek için gayret gösteriyorlar. Ara vermeden çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

Metal İşleri Atölyesi şefi Rıfat Yaman da pandemi nedeniyle velilerin çocuklarını okula göndermeye çekinmesi nedeniyle ilk etapta 8 öğrenci ile çalışma yaptıklarını belirterek, "Malzemeler getirildikten sonra atölyemizde bükmesini, kaynağını yıkamasını yapıp boyasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra pabucunu takarak montajını yapıyoruz. Atölyemizde 13 öğrenci ve 5 öğretmenle çalışıyoruz. Öğrenciye ihtiyacımız var ama aileler pandemiden dolayı göndermeye çekiniyorlar." diye konuştu.