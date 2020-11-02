Bir Belediye Başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Amasya'da Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|02 Kasım 2020 20:59
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Amasya'da Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Belediye Başkanı Üçok'un yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Üçok'un, doktorların kontrolünde tedavisinin evde devam ettiği aktarılan açıklamada, "Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, dualarınızı bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
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