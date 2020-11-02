Hassas burunlarıyla enkaz altındakileri hayata bağlıyorlar
|02 Kasım 2020 21:07
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İzmir'deki deprem bölgesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma personelinin dedektör köpekleri, canların kurtarılmasında kritik görevler üstleniyor.
Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
AFAD öncülüğünde JAK, AKUT, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) gibi Türkiye'nin göz bebeği kurumları ile belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerin yer aldığı çalışmalarda, adeta zamanla yarışılıyor.
Çalışmalarda "isimsiz kahramanlar" olarak nitelendirilen dedektör köpekler de hassas burunlarıyla önemli rol üstleniyor.
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde değişik illerden İzmir'e getirilen 10 dedektör köpek, bina enkazlarında durmaksızın çalışıyor.
Bingöl, Elazığ ve Van depremlerinde görev almış, tecrübeli arama kurtarma ve kadavra arama köpekleri, kurtarma çalışmalarında ekiplere büyük fayda sağlıyor.
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Köpekleri Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Kerem Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma köpeklerinin bölgedeki enkazlarda aktif olarak kullanıldığını söyledi.
Arama kurtarma köpeklerinin enkaz altındaki 3 kişiyi tespit ederek ekipleri yönlendirdiğini, 5 cesede ulaştığını anlatan Işık, köpeklerin, canlıyı tespit ettikleri anda havlayarak eğiticisine bilgi verdiğini, kadavra tespit köpeğinin ise cesedin yerini tespit ettiğinde yeri eşeleyerek bölgeyi gösterdiğini anlattı.
Köpeklerin özenli bir eğitim sürecinden geçtiğini aktaran Işık, "Yaklaşık 6 aylıkken Nevşehir'de bulunan Jandarma Köpek Eğitim Merkez Komutanlığında bizzat kullanıcılar tarafından 6 ay eğitim gören köpeklerimiz, eğitimlerine, teşkilatımızda görev yaptıkları sürece devam eder. Köpeklerimiz, yaptıkları görev itibariyle de bizlerin vazgeçilmezleridir." ifadelerini kullandı.
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