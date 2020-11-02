1 Ocak'tan bu yana 189 terör örgütü mensubu teslim oldu
İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.
|02 Kasım 2020 21:11
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İçişleri Bakanlığı, yılbaşından beri ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Açıklamada, söz konusu teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiği kaydedildi.
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