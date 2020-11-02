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Yalova'da tersanede patlama: 5 yaralı

 02 Kasım 2020 21:38
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

İddiaya göre, ilçedeki bir tersanede kaynak yapımı sırasında oksijen tüpünün sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Olayda yaralanan 5 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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