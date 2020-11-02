Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

VALİDEN KORKUTAN AÇIKLAMA: DOKTORLAR HASTA SEÇMEK ZORUNDA KALACAK Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ildeki koronavirüs vakalarının çok yüksek rakamlara ulaştığını belirterek, "Açıkça söylüyorum, şu anda yoğun bakımlarımız neredeyse doldu. Yani o nedenle bu saatten sonra süreci bu şekilde yönetme şansımız yok. Böyle giderse yoğun bakımlarımızın dolduğunu, tamamının çakılı olduğunu düşündüğümüzde, bu süreçte Allah korusun doktorlarımız hasta seçmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacak ki bu çok tehlikeli bir durum" dedi.