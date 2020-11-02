1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

KKTC'de son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası görülmedi

 02 Kasım 2020 21:55
+Aa- Yazdır
KKTC'de son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1759 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığını ve yeni vakanın görülmediğini bildirdi.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1759 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını ve tedavisi tamamlanan 4 hastanın taburcu edildiğini belirtti.

Toplam vaka sayısının 939'da kaldığını ifade eden Pilli, 877 hastanın taburcu edildiğini ve 57 kişinin tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Pilli, KKTC'de tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini belirterek, şu anda alınan doğru tedbirler neticesinde vakaların kontrol altına alındığını ve bugün pozitif bir vakaya rastlanmadığını ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini kaydetti.

- Kıbrıs Rum kesiminde 197 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 2812 Kovid-19 testi yapılırken 197 yeni vaka tespit edildi.

Rum basınından yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 4760'a, ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde günlük vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle yeni önlemler alınması bekleniyor.

Bu kapsamında Limasol'da uygulanan gece 11'den sonra sokağa çıkma yasağının Rum kesiminin genelinde uygulanması öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı
02 Kasım 2020 19:00		 Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti
01 Kasım 2020 18:59
Koronvirüs tedavisi gören zabıta amiri hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 18:01		 Bir Vali ve AK Partili bir vekilin testi pozitif çıktı
01 Kasım 2020 17:01
3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Kasım 2020 15:10		 İki Belediye Başkanı daha Kovid-19'a yakalandı
31 Ekim 2020 21:19
Ağır hasta sayısı bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı
31 Ekim 2020 19:00		 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
31 Ekim 2020 18:50
Kovid-19'u yenen hemşire şifa olmaya devam ediyor
31 Ekim 2020 16:08		 Kovid-19'u 2 kez yenen doktor, hastalarına nefes oluyor
31 Ekim 2020 15:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:01 - Bakan Ersoy: Ağzımdan rüşvet kelimesi çıkmadı21:58 - Fenerbahçe fazlasıyla liderliğe yükseldi21:55 - KKTC'de son 24 saatte yeni Kovid-19 vakası görülmedi21:41 - Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti21:38 - Yalova'da tersanede patlama: 5 yaralı21:31 - Tahkir edici paylaşımda bulunan 19 kişiden 3'ü tutuklandı
21:20 - 7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:11 - 1 Ocak'tan bu yana 189 terör örgütü mensubu teslim oldu21:07 - Hassas burunlarıyla enkaz altındakileri hayata bağlıyorlar21:04 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun acı günü20:59 - Bir Belediye Başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı20:58 - Bu okul Anadolu'daki okulların sıra ihtiyacını karşılıyorlar
20:55 - Tiyatro ve sinema salonları için sertifikasyon programı uygulanacak20:53 - Buse'yi kurtaran JAK timi yeni canlar için sahada20:47 - Vali Yerlikaya başkanlığındaki Pandemi Kurulu toplandı20:44 - Bakan Koca'dan İzmir için Kovid-19 uyarısı20:24 - Koronavirüsü yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim
20:21 - Uzmanından çocuklar için kolonya uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorine indirim geldi
65 saat sonra çıkartılan Elif'i, üzerine devrilen sandalye kurtarmış
10 saat sonra kurtarılan Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
Gelini sokak ortasında yumruklayarak dövmüştü, tutuklandı
Validen korkutan açıklama: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak
Zemin bozuk evler milyonluk
Dolar rekorla kapattı: 8,44 TL
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Bu şehire HES kodu olmayanlar giremiyor
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şekip 2
dudleya 1
gram altın 5
özledim seni 2
sappho 1
keje 1
Burhan Altıntop 1
gelini döven damat 4
k kesif 1
Doğum günü 1
SON İLANLAR
Yenikarpuzlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 20 İşçi Alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak
Ahiler Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı
İzmir Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam