Fenerbahçe fazlasıyla liderliğe yükseldi
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.
|02 Kasım 2020 21:58
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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ozan ve 84. dakikada penaltıdan Perotti kaydetti. Antalyaspor'un tek golü ise 52. dakikada Podolski'den geldi.
Ev sahibi ekip, Jahovic'in ilk yarının son dakikalarında gördüğü kırmızı kart sebebiyle karşılaşmanın ikinci yarısını 10 kişi oynadı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.
Fenerbahçe ligde gelecek hafta sahasında Konyaspor'la karşılaşacak, Antalyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
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