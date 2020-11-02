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Emekli astsubay, solucan gübresi üreticisi oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 20 yıl görev yapan astsubay Hurma, emekli olduktan sonra döndüğü memleketinde yaklaşık 90 milyon solucanla gübre üretiyor.
 02 Kasım 2020 22:22
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Emekli astsubay, solucan gübresi üreticisi oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 20 yıl görev yapan astsubay Orhan Hurma (61), emekli olduktan sonra döndüğü memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, yaklaşık 90 milyon solucanla gübre üretiyor.

TSK'da 20 yıllık görev süresinin ardından emekli olan Hurma, ömrünün kalan yıllarını geçirmek üzere memleketine döndü ve Sultandağı ilçesine yerleşti.

Burada boş vakitlerini değerlendirmek ve hem ülke hem aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Hurma, yaptığı araştırmalar sonucu solucan gübresi üretmeye karar verdi. Hurma, ilk iş olarak Sultandağı ilçesi kırsalında bir tarla satın aldı.

Daha sonra Burdur'dan aldığı 100 bin solucanla, tarladaki sac barakada ilk denemesini yapan Hurma, elde ettiği verim sonrasında barakasını büyüterek üretime devam etti.

Yaklaşık 55 bin liralık yatırımla işe başlayan hurma, 15 ayda maliyetini karşılayarak, iyi bir gelir elde etmeye başladı.

Kısa sürede işini geliştiren Hurma, şimdi 90 milyondan fazla solucanla, yıllık 100 ton gübre üretiyor.

Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce bu işe başladığını söyledi.

Emekli olduktan sonra bir süre farklı iş kollarında çalıştığını kaydeden Hurma, "Solucan gübresi işini internette gördüm ve yapmaya karar verdim. Hem çiftçiye katkı anlamında hem de kendim bu işte huzuru bulduğum için yapmaya başladım." dedi.

Ömrü olduğu sürece de bu işe devam edeceğini dile getiren Hurma, şöyle konuştu:

"Buraya her sabah geliyorum. Bunların önce yiyeceklerini, sularını kontrol ederim. Ondan sonra gübre çıkarılacaksa içeriden gübreyi çıkarıp belli nem oranına gelene kadar kurutup makinede çekiyorum. Tartıp, paketleyip satışa sunulacak duruma getiriyorum. Yemi bitiyor, yemini veriyorum, sularını hazırlıyorum, kuyu suyu içerler."

"Gübreleri talebe göre değişik illere gönderiyorum"

Solucanların çok hızlı ürediklerini anlatan Hurma, şunları kaydetti:

"Ayda yaklaşık 125, yılda ise 1500 civarında yumurtluyorlar. Bunun yüzde 10 ile 15'i hayatta kalıyor. Benim barakamdaki solucanlar, Türkiye'deki tüm iklimlere uyum sağlayabiliyor. 2016 yılında kış ayında eksi 35'i gördük, yaz döneminde de sıcaklık 50 civarında oluyor. Bu çetin iklim koşullarına rağmen solucanlar herhangi bir zarar görmüyor. Gübrelerini talebe göre farklı illere gönderiyorum."
Anadolu Ajansı
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