Üniversite öğrencisi Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.
|02 Kasım 2020 22:35
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