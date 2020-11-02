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Üniversite öğrencisi Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.
 02 Kasım 2020 22:35
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Üniversite öğrencisi Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı
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