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İzmir Adalet Sarayı'nda yapısal hasar tespit edilmedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemede Bayraklı ilçesindeki İzmir Adalet Sarayı'nın hiçbir blokunda deprem nedeniyle oluşmuş yapısal bir hasarın tespit edilmediğini bildirdi.
 02 Kasım 2020 22:47
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İzmir Adalet Sarayı'nda yapısal hasar tespit edilmedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemede Bayraklı ilçesindeki İzmir Adalet Sarayı'nın hiçbir blokunda deprem nedeniyle oluşmuş yapısal bir hasarın tespit edilmediğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 30 Ekim'de meydana gelen depremde Bayraklı'da yer alan Adalet Sarayı ile ek hizmet binasının derhal tahliye edildiği hatırlatıldı.

İzmir Adalet Sarayı'nın tamamında Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi yetkililerinden oluşan uzman heyetin kapsamlı bir şekilde inceleme yaptığı belirtilirken şöyle denildi:

"İnceleme sonunda hiçbir blokta yapısal hasar bulunmadığı tespit edilmiştir. Heyet raporunda yüzeysel hasar oluştuğu belirtilen E ve F bloklarda gerekli tadilat işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmet verilebileceği de bildirilmiştir. Bugün itibarıyla E ve F bloklar ana hizmet binasına, ek hizmet binasında bulunan birimler ve mahkemeler de Bölge Adliye Mahkemesine taşınmıştır."

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığınca depremzede personelin mağduriyetini gidermek için bugünden itibaren esnek çalışma sistemine geçildiği belirtilen açıklamada, "İzmir Adalet Sarayı'nda yargısal faaliyetler sorunsuz bir şekilde sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilimizde adli hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için bundan sonra da ihtiyaca binaen gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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