'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor!
|02 Kasım 2020 23:28
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Kahramanmaraş'ta yıkılması planlanan ve dünyanın en saçma binası olarak bilinen 'Özel İdare İş Merkezi'nden ilk taşınma işlemi gerçekleşti.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor. Kahramanmaraş'ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, internet arama motorlarında 'dünyanın en saçma binası' olarak yazıldığında 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kapalı Çarşı cephe iyileştirme çalışmalarına ek olarak, yeni bir otopark ve kentin kurtuluş mücadelesinin güzergahları arasında olan istikamette yenileme çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında valilik ile birlikte çevredeki binalarında yıkılması planlanırken, Özel İdare İş Merkezi'nde ise ilk taşınma işlemi gerçekleştirildi.
Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi'ndeki yeni hizmet yerine taşınan binada hizmet veren Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın taşınma işlemlerini meraklı vatandaşlar da izledi.
Binanın en üst katında yer alan kaymakamlığın eşyaları özel bir taşıma firması tarafından gerçekleştirilirken, 50 metre uzunluğundaki asansöre alınan eşyalar kamyona yüklendi. Taşıma firmasının çalışanı Mikail Karapınar, "Kaymakamlık yeni yerine geçtiği için biz de buradaki eşyaların taşıma işini yapıyoruz. Binanın yıkılacağı söyleniyor. Hayırlı olsun" diye konuştu.
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